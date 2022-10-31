الرئيس السيسى يهنئ جمهورية بنما بذكرى الاستقلال

أ.ش.أ

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببرقية تهنئة لرئيس جمهورية بنما لورنتينو كورتيزو كوهين؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما أوفد الرئيس، أحمد محمد فؤاد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية بنما بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.