اليوم السابع
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الإثنين، 31 أكتوبر 2022 04:41 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يهنئ جمهورية بنما بذكرى الاستقلال

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 03:24 م
الرئيس السيسى يهنئ جمهورية بنما بذكرى الاستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ.ش.أ

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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببرقية تهنئة لرئيس جمهورية بنما لورنتينو كورتيزو كوهين؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما أوفد الرئيس، أحمد محمد فؤاد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية بنما بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

 


الرئيس عبد الفتاح السيسى

جمهورية بنما

يوم الاستقلال

لورنتينو كورتيزو كوهين



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