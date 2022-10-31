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الرئيس السيسى يفتتح اليوم مركز التحكم للشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 09:39 ص
الرئيس السيسى يفتتح اليوم مركز التحكم للشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، مركز التحكم المركزى للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم.

واوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، يعد إنجاز تاريخي ونقلة حضارية كبرى لمصر، في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، بما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.


الرئيس السيسى

الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ

حل الأزمات الطارئة



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