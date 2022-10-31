الداخلية تكشف تفاصيل تضرر الأهالي من عربة محملة بحيوانات مذبوحة في المنوفية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بشأن تضرر عدد من الأهالى، من عربة تحمل حيوانات نافقة بأحد الطرق بمحافظة المنوفية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، من بعض الأهالي، بتضررهم من سيارة مُحملة برؤوس ماشية مذبوحة بإحدى القرى بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تم ضبط (سائق سيارة "ربع نقل" - مقيم بدائرة المركز) مُحملة بـ11 رأس ماشية مذبوحة، وبسؤاله قرر اتفاقه مع (تاجر ماشية، جزار - مقيمان بدائرة المركز)، على تحميل المواشى بالسيارة خاصته من أحد المزارع بالقرية عقب قيامهما بذبحها خارج المجزر الآلى وبدون تصريح من الجهات المختصة، ونقلها لمحل الجزارة الخاص بالثانى الكائن بدائرة المركز، وبفحص الماشية المضبوطة بمعرفة إدارة الطب البيطرى تبين أنها مذبوحة وغير مسلوخة ولا تصلح للاستخدام الآدمى ويوصى بإعدامها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، بالاشتراك مع قائد السيارة واتفاقهم على إقتسام ثمن بيعها فيما بينهم، وتم عرضهم على النيابة العامة والتى أمرت بتكليف المختصين بإعدام الحيوانات المذبوحة وغير الصالحة للإستخدام الآدمى بطريقة أمنة لاتضر البيئة.