الداخلية تضبط 45 قطعة سلاح و208 قضايا مخدرات بالجمهورية خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 45 قطعة سلاح نارى، و208 قضايا مخدرات، وتنفيذ 42926 حكما قضائيا متنوعا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 9 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 8 متهمين لأحدهم معلومات جنائية، وتنفيذ 3653 حكما قضائيا متنوعا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى استمرار الحملات.