اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أكتوبر 2022 01:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط 45 قطعة سلاح و208 قضايا مخدرات بالجمهورية خلال 24 ساعة

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 12:08 م
الداخلية تضبط 45 قطعة سلاح و208 قضايا مخدرات بالجمهورية خلال 24 ساعة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 45 قطعة سلاح نارى، و208 قضايا مخدرات، وتنفيذ 42926 حكما قضائيا متنوعا.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 9 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 8 متهمين لأحدهم معلومات جنائية، وتنفيذ 3653 حكما قضائيا متنوعا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى استمرار الحملات.
 
 

حملات امنيه

الداخلية

حوادث

حملات الداخلية

قضايا مخدرات

قضايا سلاح



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة