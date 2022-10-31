الخارجية البريطانية تدين هجوم مقديشو الإرهابى

وقال كليفرلي في بيانه إنه يدين بأشد العبارات الممكنة الهجوم الجبان والمروع في مقديشو، حسبما أورد الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

وأعرب كليفرلي عن تعاطفه مع عائلات وأصدقاء أولئك الذين قتلوا وجرحوا بشكل مأساوي، مضيفا: "نواصل الوقوف مع حكومة وشعب الصومال في حربهم ضد الإرهاب. وتدين المملكة المتحدة الإرهاب بجميع أشكاله".