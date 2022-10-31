اليوم السابع
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الخارجية البريطانية تدين هجوم مقديشو الإرهابى

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 11:52 ص
الخارجية البريطانية تدين هجوم مقديشو الإرهابى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي
أ.ش.أ

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أدان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو وأسفر عن سقوط أكثر من 100 قتيل وما يقرب من 300 مصاب.

وقال كليفرلي في بيانه إنه يدين بأشد العبارات الممكنة الهجوم الجبان والمروع في مقديشو، حسبما أورد الموقع الرسمي للحكومة البريطانية. 

وأعرب كليفرلي عن تعاطفه مع عائلات وأصدقاء أولئك الذين قتلوا وجرحوا بشكل مأساوي، مضيفا: "نواصل الوقوف مع حكومة وشعب الصومال في حربهم ضد الإرهاب. وتدين المملكة المتحدة الإرهاب بجميع أشكاله".

 


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