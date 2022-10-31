اليوم السابع
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الإثنين، 31 أكتوبر 2022 07:44 م
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الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق نشب في شونة لقش الأرز بالدقهلية

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 06:34 م
الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق نشب في شونة لقش الأرز بالدقهلية حريق - أرشيفية
فريق المحافظات

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق هائل شب في شونة لتجميع قش الأرز، بقرية ناشد التابعة لمركز دكرنس، دون وقوع إصابات.
 
وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، بنشوب حريق هائل في أرض لتجميع قش الأرز، بقرية ناشد التابعة لدائرة المركز.
 
وانتقل ضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق بعد امتداده لجميع بالات القش الموجودة.
 
وبالفحص تبين أن الحريق اشتعل في أرض لتجميع قش الأرز، تضم حوالي 500 طن على مساحة 100 فدان، وبسؤال المالك ويدعى محمد خضر عبدالفتاح 58 سنة - فلاح، رجح اشتعال النيران ذاتيًا، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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