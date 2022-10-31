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"الجيزة" تنتهى من تركيب بلاط الإنترلوك بـ80 شارعا فى حى الهرم

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 01:00 ص
"الجيزة" تنتهى من تركيب بلاط الإنترلوك بـ80 شارعا فى حى الهرم تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع الهرم
كتبت – مرام محمد

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انتهت محافظة الجيزة، مع تركيب بلاط الإنترلوك في 80 شارعا بنطاق حي الهرم، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة الشوارع بقرى وأحياء المحافظة، والقضاء على الشوارع الترابية وما ينتج عنها من تلوث بيئى، وتسهيل حركة سير المواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم والخدمات المقدمة لهم.

وشملت أعمال التطوير في شوارع حي الهرم، تركيب بلاط الإنترلوك في متفرعات شوارع المنشية والصفا والمروة والطوابق، وكعبيش، وغيرها من الشوارع الأخرى، وإضاءة تلك المناطق بتركيب كشافات إنارة للقضاء على العشوائيات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واستكمال أعمال تطوير ورصف عدة مناطق غير مخططة ضمن خطة التطوير الجارية بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، وتشمل رفع كفاءة الطرق بها وتحسين الإنارة للظهور بشكل حضارى، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، وقعا بروتوكول تعاون لتطوير 13 منطقة غير مخططة بأحياء العمرانية والهرم والوراق وبولاق الدكرور وشمال الجيزة ومدينة الجيزة بتكلفة 400 مليون جنيه، وذلك ضمن خطط الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجي للمدينة والاشتراطات التخطيطية بالإضافة إلى تطوير جميع شبكات المرافق الموجودة وتطوير منظومة الدفاع المدني ورفع كفاءة الشوارع وإنارتها.

وتضمن البروتوكول تطوير 24 شارعا فى 13 منطقة فى الأحياء الخمس، بتكلفة بلغت 400 مليون جنيه، شملت أعمال رصف الطرق سواء بالأسفلت أو الإنترلوك بالإضافة إلى إنارة الشوارع وتحسين الصورة البصرية للمناطق وذلك فى فترة تنفيذ 12 شهرًا.

رصف الشوارع بالانترلوك في الهرم
رصف الشوارع بالانترلوك في الهرم

 

تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع الهرم
تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع الهرم

 

أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع الهرم
أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع الهرم

 


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