الجيزة تشن حملة لرفع السيارات المتهالكة بطريق مصر أسيوط.. صور

كتبت – مرام محمد

واصلت محافظة الجيزة، حملاتها لرفع السيارات المتهالكة والمهملة الموجودة بالشوارع والميادين؛ للحد من المظاهر السلبية وتوفير حرم آمن لسير المواطنين، واستعادة المظهر الحضارى للشوارع وتسيير الحركة المرورية، تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، شنت محافظة الجيزة، حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع السيارات المتهالكة والمتروكة بطريق مصر أسيوط بقرية أبو رجوان التابعة لمركز ومدينة البدرشين؛ للحفاظ على الشكل الحضاري للطريق لما تسببه من إعاقة لحركة المرور.

من جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة جهود إزالة التعديات والإشغالات من الطريق العام وتوفير حرم آمن لسير المواطنين، وشن حملات مكبرة يوميا لتحقيق الانضباط.



رفع وإزالة السيارات المتروكة بطريق مصر أسيوط



الجيزة تشن حملة لرفع السيارات المتروكة والمتهالكة بطريق مصر أسيوط



إزالة السيارات المتهالكة بطريق مصر أسيوط



حملة لرفع السيارات المتروكة بطريق مصر أسيوط