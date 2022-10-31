اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أكتوبر 2022 12:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الجيزة تشن حملة لرفع السيارات المتهالكة بطريق مصر أسيوط.. صور

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 10:40 ص
الجيزة تشن حملة لرفع السيارات المتهالكة بطريق مصر أسيوط.. صور رفع السيارات المتروكة والمتهالكة بطريق مصر أسيوط
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت محافظة الجيزة، حملاتها لرفع السيارات المتهالكة والمهملة الموجودة بالشوارع والميادين؛ للحد من المظاهر السلبية وتوفير حرم آمن لسير المواطنين، واستعادة المظهر الحضارى للشوارع وتسيير الحركة المرورية، تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، شنت محافظة الجيزة، حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع السيارات المتهالكة والمتروكة بطريق مصر أسيوط بقرية أبو رجوان التابعة لمركز ومدينة البدرشين؛ للحفاظ على الشكل الحضاري للطريق لما تسببه من إعاقة لحركة المرور.

من جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة جهود إزالة التعديات والإشغالات من الطريق العام وتوفير حرم آمن لسير المواطنين، وشن حملات مكبرة يوميا لتحقيق الانضباط.

رفع وإزالة السيارات المتروكة بطريق مصر أسيوط
رفع وإزالة السيارات المتروكة بطريق مصر أسيوط

 

الجيزة تشن حملة لرفع السيارات المتروكة والمتهالكة بطريق مصر أسيوط
الجيزة تشن حملة لرفع السيارات المتروكة والمتهالكة بطريق مصر أسيوط

 

إزالة السيارات المتهالكة بطريق مصر أسيوط
إزالة السيارات المتهالكة بطريق مصر أسيوط

 

حملة لرفع السيارات المتروكة بطريق مصر أسيوط
حملة لرفع السيارات المتروكة بطريق مصر أسيوط

 

الجيزة تشن حملة لرفع السيارات المتروكة بطريق مصر أسيوط
الجيزة تشن حملة لرفع السيارات المتروكة بطريق مصر أسيوط

حملة إشغالات

تعديات

إزالة الاشغالات

إزالة التعديات

سيارات متهالكة

طريق مصر أسيوط

البدرشين

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

محافظة الجيزة: تركيب حواجز خرسانية بعدد من قطاعات الطريق الدائرى.. صور

الأحد، 30 أكتوبر 2022 10:12 ص

وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان عددا من ملاعب كرة القدم الخماسية.. صور

السبت، 29 أكتوبر 2022 01:59 م

وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يشهدان توزيع 2 طن من لحوم الصكوك

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 02:17 م

محافظ الجيزة: 12 بحيرة تجميع مياه الأمطار بالصف وأطفيح بتكلفة نصف مليار جنيه

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 11:32 ص

محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بأبو النمرس

الخميس، 27 أكتوبر 2022 01:36 م

وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يفتتحان مسجد العتيق بالصف غدا

الخميس، 27 أكتوبر 2022 11:47 ص

محافظة الجيزة: لا تعطيل للدراسة.. وغدا يوم دراسى عادى

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 08:40 م

محافظة الجيزة: ننسق مع الأرصاد الجوية بشأن تعطيل الدراسة غدا

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 07:23 م

محافظ الجيزة يتابع جهود شفط مياه الأمطار بأحياء المحافظة (الفيديو)

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 07:05 م

محافظة الجيزة تنظم ورشة للتوعية بمرض اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 06:03 م

نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروعات تطوير الطرق بالبدرشين.. صور

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:39 م

محافظ الجيزة يستقبل سفير جمهورية التشيك لبحث التعاون المشترك

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 01:33 م

محافظة الجيزة تكشف تفاصيل غلق الطريق "السياحى - المنصورية" لمدة أسبوع

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 06:00 ص

نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع ترسا العمومي بمدينة أبو النمرس

الأحد، 23 أكتوبر 2022 05:02 م

محافظ الجيزة يتفقد الأعمال الإنشائية لمحور عمرو بن العاص

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 03:17 م

محافظة الجيزة تنتهى من تطوير ورفع كفاءة 19 مركزا تكنولوجيا

الخميس، 20 أكتوبر 2022 04:36 م

محافظ الجيزة: بدء أعمال تطوير طريق طراد النيل القيراطيين بطول 2 كم

الخميس، 20 أكتوبر 2022 11:23 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة