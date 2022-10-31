التحفظ على 7 أطنان مواد غذائية في حملة لجهاز حماية المستهلك وتموين الدقهلية

فريق المحافظات

شنت مديرية التموين في الدقهلية، بالتنسيق والاشتراك مع جهاز حماية المستهلك التابع لمجلس الوزراء، حملة مكبرة في نطاق مركز طلخا، وذلك لضبط الأسواق ومنع كافة أساليب الغش التجاري، والتأكد من صلاحية المنتجات ووصول الدعم لمستحقية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 7 أطنان مواد غذائية متنوعة لعدم تدوين الأسعار، ومخالفة القانون الخاص بقمع الغش والتدليس، حيث تم تحرير 1 محضر مخالفة للقانون 330 لسنه 2017 عدم تدوين السعر للمستهلك، والتحفظ على 5 أطنان مواد غذائية متنوعة أرز أبيض معبأ، ودقيق حر، وعدس، وتحرير 1 محضر مخالفة للقانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس، والتحفظ علي 2 طن ذرة صفراء خشن، تحرير 3 محاضر مخالفة للقانون 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك، وذلك لعدم تدوين الأسعار على السلع الموجودة.

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على تحويل المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها إلى النيابة العامة، لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.