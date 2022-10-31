اليوم السابع
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البريطانيون يواجهون نقصا حادا فى الديوك الرومية قبل عيد الميلاد بسبب أنفلونزا الطيور

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 10:55 ص
البريطانيون يواجهون نقصا حادا فى الديوك الرومية قبل عيد الميلاد بسبب أنفلونزا الطيور ديك رومى
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" إن البريطانيين يواجهون نقصًا "حادًا" في الديوك الرومية قبل عيد الميلاد هذا العام، حيث يكافح مزارعو الدواجن للتغلب على الأثر المدمر لأسوأ انتشار لأنفلونزا الطيور في البلاد.

 

وتشير التقديرات إلى نفوق أو إعدام أكثر من مليوني طائر في مزارع الدواجن في جميع أنحاء البلاد في الأشهر الأخيرة ، مع تضرر أعداد الديك الرومي الموسمية بشكل خاص.

 

وقال مزارعون لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن المسئولين "يخسرون المعركة" للسيطرة على المرض ، حيث طالبوا حكومة ريشي سوناك بإسراع لقاح إنفلونزا الطيور لوقف المزيد من الخسائر الفادحة العام المقبل.

 

وقال مارك جورتون ، العضو المنتدب لشركة نورفولك للدواجن التقليدية ، إنه فقد ما يقرب من 100 ألف ديك رومي منذ سبتمبر - حوالي 10 في المائة من مخزونه - متوقعا أنه سيكون من الصعب العثور على ديوك رومية على رفوف السوبر ماركت في عيد الميلاد هذا العام.

 

قال "لقد كان الأمر سيئا بشكل لا يصدق. إنه خارج النطاق - أسوأ من أي شيء رأيناه من قبل. سيكون هناك تأثير كبير على سوق الكريسماس. سيكون الأمر سيئًا للغاية. إذا استمر على ما هو عليه ، فسنشهد نقصًا حادًا ".

 

وقال جورتون إن المسئولين من وكالة صحة الحيوان والنبات (APHA) لم يتمكنوا من الخروج بالسرعة الكافية للسيطرة على انتشار المرض ، الذي أصبح منتشرًا في أشهر الشتاء فقط في السنوات الأخيرة.

 

وأوضح: "لا تستطيع وكالة صحة الحيوان والنبات مواكبة الانتشار" - منتقدًا الوكالة ووزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية (Defra) لفشلهما في تقديم معلومات حول كيفية فتح أجزاء من المزرعة بعد عمليات الإعدام. وأكد "إنه محبط للغاية."

 

وقدر بول كيلي ، العضو المنتدب لشركة كيلى تيركيز - عضو مجلس الدواجن البريطاني - أن 750.000 ديك رومي كانت من بين مليوني طائر تم إعدامها في مزارع الدواجن في الأشهر الأخيرة.

 

 


أنفلونزا الطيور

الديوك الرومية

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الكريسماس

احتفالات الكريسماس فى بريطانيا

الكريسماس فى بريطانيا

عيد الميلاد فى بريطانيا



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