الاتحاد الأوروبي: الانتخابات الرئاسية في البرازيل تمت في جو سلمي ومنظم

كتبت: هناء أبو العز

أشاد الاتحاد الأوروبي، صباح اليوم الاثنين، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في البرازيل يوم أمس، مؤكدًا أنها تمت في جو سلمي ومنظم تنظيمًا جيدًا.

وهنأ الاتحاد الأوروبي - في بيان على موقعه الرسمي - لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على فوزه في الانتخابات وتوليه رئاسة البرازيل، وكذلك جيرالدو خوسيه رودريجيز ألكمين على تعيينه نائبًا للرئيس المنتخب.

وذكر البيان: يثني الاتحاد الأوروبي على الدور الذي لعبته المحكمة العليا للانتخابات لضمان الفعالية والشفافية في سير العملية الانتخابية، مما يدل مرة أخرى على قوة المؤسسات البرازيلية وديمقراطيتها، مُشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي والبرازيل لديهما شراكة استراتيجية طويلة الأمد تقوم على القيم المشتركة واحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

وأضاف : نحن ملتزمون بتعميق وتوسيع علاقتنا مع البرازيل في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التجارة والبيئة وتغير المناخ والأجندة الرقمية لصالح مواطنينا، وسنعمل أيضًا على تعزيز عملنا معًا لصالح التنمية الشاملة والعادلة والمستدامة"، مؤكدا تطلع بروكسل إلى العمل مع الرئيس لولا وحكومته، وكذلك مع الكونجرس الجديد وسلطات الدولة.