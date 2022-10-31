الأمين العام لجامعة الدول العربية يستقبل المبعوث الأممي إلى ليبيا

رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين، عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بمقر إقامته في العاصمة الجزائرية التي تحتضن القمة العربية الحادية والثلاثين في الأول والثاني من شهر نوفمبر المقبل.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام، أن أبو الغيط جدّد خلال المقابلة الترحيب بالمبعوث الأممي، وأكد دعم جامعة الدول العربية لمهمته، وقدّم عرضاً لعناصر الموقف العربي من الملف الليبي، لا سيما ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، وأهمية الشروع بإتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإنجاز هذا الاستحقاق.

كما جدد ابو الغيط المطالبة بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية كافة من الأراضي الليبية.

وأوضح رشدي أن المبعوث الأممي، بدوره، وضع الأمين العام في صورة التحركات واللقاءات التي أجراها منذ وصوله إلى ليبيا في 14 أكتوبر الجاري، مع الفاعلين السياسيين والأمنيين والاقتصاديين الليبيين وممثلي المجتمع المدني، لفهم أفضل للأوضاع الحالية والحلول الممكنة، وكذا إحاطته الأولى أمام اجتماع مجلس الأمن، الذي عُقد في 24 أكتوبر الجاري، وكُرس لمناقشة الحالة في ليبيا، وانتهى إلى التوافق حول تجديد ولاية البعثة الأممية في البلاد لمدة عام كامل.

وأشار المتحدث الى أن الطرفين اتفقا على مواصلة العمل والتنسيق الوثيق، بين الجامعة العربية والمنظمة الأممية، من أجل ايجاد مسار للحل في ليبيا يفضي الى اجراء الانتخابات وصيانة وحدة البلاد ومؤسساتها.