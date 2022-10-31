اليوم السابع
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اعتماد معمل أبحاث ميكانيكا التربة وهندسة الأساسات بـ"هندسة طنطا" من "إيجاك"

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 12:59 م
اعتماد معمل أبحاث ميكانيكا التربة وهندسة الأساسات بـ"هندسة طنطا" من "إيجاك" معمل أبحاث ميكانيكا التربة وهندسة الأساسات
الغربية محمد طارق

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أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن اعتماد معمل أبحاث ميكانيكا التربة وهندسة الأساسات فى عدد من اختبارات التربة من المجلس الوطنى للاعتماد "إيجاك" التابع لوزارة التجارة والصناعة، وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025/2017: لمدة 4 سنوات.

 

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أن الجامعة تحرص على دعم المعامل العلمية بكل الامكانيات لتأهيلها للحصول على الاعتماد، مشيداً بتجهيزات معمل أساسيات التربة، وبالأجهزة والتقنيات العلمية المتقدمة والكوادر البشرية المتخصصة بكلية الهندسة بما يضمن الجودة والكفاءة العالية فى الخدمات التى يقدمها كما أثنى على الجهود المبذولة للحصول على الاعتماد.

 

من جانبه اوضح الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة أن معمل أبحاث ميكانيكا التربة وهندسة الأساسات من أكبر المعامل فى كلية الهندسة ويقدم للشركات والهيئات الإنشائية على المستوى المحلى والإقليمى خدمات متميزة فى مجالات اختبارات التربة وتصميم الأساسات ودراسات السلامة الإنشائية فى كل المشروعات، مشيدا بجهود الدكتور وسيم رجب عزام مدير المركز فى الحصول إلى الاعتماد.


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