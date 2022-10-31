اليوم السابع
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استعدادا لكوب 27.. الأمم المتحدة تطلق ورشة عمل توجيهية لإعلاميى المناخ.. صور

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 11:49 ص
استعدادا لكوب 27.. الأمم المتحدة تطلق ورشة عمل توجيهية لإعلاميى المناخ.. صور الأمم المتحدة تطلق ورشة عمل توجيهية لإعلاميى المناخ
كتبت ـ منال العيسوي ـ هند المغربى

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نظمت الأمم المتحدة فى مصر والتي تضم عددا من الوكالات والبرامج، ورشة عمل لإعلاميين المناخ، في إطار  استعدادات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، COP27 في شرم الشيخ، الذي سيعقد في الفترة من 6  إلى 18 نوفمبر 2022، بحضور إلينا بانوفا المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة. 
 
 تهدف ورشة العمل إلى مناقشة أهمية COP27 في النهوض بجدول أعمال المناخ، والتحديات المناخية الرئيسية والحلول ومحاولات التخفيف منها مع التركيز بشكل خاص على الجهود التي يبذلها فريق الخبراء في الحكومة المصرية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة في مصر.
 
ورشة عمل توجيهية لإعلاميين المناخ
ورشة عمل توجيهية لإعلاميى المناخ

جانب من الورشة
جانب من الورشة

الأمم المتحدة تطلق ورشة عمل توجيهية لإعلاميين المناخ
الأمم المتحدة تطلق ورشة عمل توجيهية لإعلاميى المناخ

 


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