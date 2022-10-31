استطلاع: 8 من كل 10 أمريكيين يرون وضع بلادهم "خارج عن السيطرة"‏

ما يقرب من 8 من كل 10 أمريكيين، يصفون الوضع الحالي في الولايات المتحدة، بأنه "خارج عن السيطرة"، وفقًا لاستطلاع جديد لشبكة سي بي اس.
ويؤكد الاستطلاع، أن 79 بالمائة من المستجيبين، يعتقدون أن الأمور "خارجة عن السيطرة" في البلاد، بينما يعتقد 21 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع أن الأمور "تحت السيطرة".
عندما سُئلوا عن شعورهم حيال حالة الولايات المتحدة اليوم ، قال 73 في المائة من المستجيبين إن الأمور تسير بشكل سيء في البلاد ، بينما قال 36 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إن الأمور تسير على ما يرام.
وعلى مستوى الأحزاب السياسية ، يعتقد 48 في المائة من المستطلعين الديمقراطيين المسجلين أن الأمور تسير على ما يرام في البلاد ، بينما يوافق 12 في المائة من الجمهوريين المسجلين و 18 في المائة من المستقلين.
وعندما يتعلق الأمر بالرئيس بايدن ، فإن 56 في المائة من المستطلعين يرفضون الوظيفة التي يقوم بها كرئيس ، بينما يوافق 44 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع.
يأتي الاستطلاع قبل حوالي أسبوع من الانتخابات النصفية التي ستقرر السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ ، إلى جانب سباقات حاكمة حاسمة في جميع أنحاء البلاد.
وتوقع الاستطلاع الجديد لشبكة سي بي إس نيوز ويوجوف أن يحصل الحزب الجمهوري على 228 مقعدًا على الأقل في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي ، مقارنة بـ 207 مقاعد للديمقراطيين.
قال 63 في المائة من الديمقراطيين في الاستطلاع إن الديمقراطية الفعالة هي مصدر قلقهم الأكبر ، بينما قال 21 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إن الاقتصاد هو مصدر قلقهم الأكبر.
وعلى الجهة الأخرى قال سبعون في المائة من المستجيبين الجمهوريين المسجلين إن الاقتصاد هو مصدر قلقهم الأكبر قبل الانتخابات ، بينما قال 29 في المائة إن الديمقراطية الفعالة هي مصدر قلقهم الأكبر.
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