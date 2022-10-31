استطلاع: 8 من كل 10 أمريكيين يرون وضع بلادهم "خارج عن السيطرة"‏

نهال أبو السعود

ما يقرب من 8 من كل 10 أمريكيين، يصفون الوضع الحالي في الولايات المتحدة، بأنه "خارج عن ‏السيطرة"، وفقًا لاستطلاع جديد لشبكة سي بي اس.‏

ويؤكد الاستطلاع، أن 79 بالمائة من المستجيبين، يعتقدون أن الأمور "خارجة عن السيطرة" في البلاد، ‏بينما يعتقد 21 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع أن الأمور "تحت السيطرة".‏

عندما سُئلوا عن شعورهم حيال حالة الولايات المتحدة اليوم ، قال 73 في المائة من المستجيبين إن ‏الأمور تسير بشكل سيء في البلاد ، بينما قال 36 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إن الأمور تسير على ما ‏يرام.‏

وعلى مستوى الأحزاب السياسية ، يعتقد 48 في المائة من المستطلعين الديمقراطيين المسجلين أن ‏الأمور تسير على ما يرام في البلاد ، بينما يوافق 12 في المائة من الجمهوريين المسجلين و 18 في المائة من ‏المستقلين.‏

وعندما يتعلق الأمر بالرئيس بايدن ، فإن 56 في المائة من المستطلعين يرفضون الوظيفة التي يقوم بها ‏كرئيس ، بينما يوافق 44 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع.‏

يأتي الاستطلاع قبل حوالي أسبوع من الانتخابات النصفية التي ستقرر السيطرة على مجلسي النواب ‏والشيوخ ، إلى جانب سباقات حاكمة حاسمة في جميع أنحاء البلاد.‏

وتوقع الاستطلاع الجديد لشبكة سي بي إس نيوز ويوجوف أن يحصل الحزب الجمهوري على 228 ‏مقعدًا على الأقل في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي ، مقارنة بـ 207 مقاعد للديمقراطيين.‏

قال 63 في المائة من الديمقراطيين في الاستطلاع إن الديمقراطية الفعالة هي مصدر قلقهم الأكبر ، بينما ‏قال 21 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إن الاقتصاد هو مصدر قلقهم الأكبر.‏

وعلى الجهة الأخرى قال سبعون في المائة من المستجيبين الجمهوريين المسجلين إن الاقتصاد هو مصدر ‏قلقهم الأكبر قبل الانتخابات ، بينما قال 29 في المائة إن الديمقراطية الفعالة هي مصدر قلقهم الأكبر.‏