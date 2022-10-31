ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر للمشاة فى ولاية "جوجارات" الهندية لـ141 قتيلا

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الاثنين، أنه تم إنقاذ 177 شخصا حتى الآن، مشيرة إلى أن عمليات فرق الإنقاذ والإغاثة مستمرة للبحث عن العديد من الأشخاص الآخرين الذين ما زالوا في عداد المفقودين.

بدوره، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي - المتواجد حاليا في ولاية (جوجارات) - إن عمليات الإنقاذ والإغاثة مستمرة منذ يوم أمس، ويجرى تقديم كل المساعدة اللازمة للولاية.

وأفادت وسائل إعلام محلية - في وقت سابق - بأن حوالي 500 شخص من بينهم نساء وأطفال كانوا على جسر "موربي" المعلق يؤدون طقوسا لمهرجان ديني رئيسي حين انقطعت الأسلاك التي تدعمه؛ ما أدى إلى انهيار الهيكل بكامله في النهر.

ويقع الجسر في "موربي" على مسافة 200 كيلومتر غرب "أحمد آباد" المدينة الرئيسية في ولاية "جوجارات" ويبلغ ارتفاعه 233 مترا.