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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات آخر جلسات أكتوبر

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 10:12 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات آخر جلسات أكتوبر البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، آخر جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 11156 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2047 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 13539 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 4561 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 2238 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 3246 نقطة.

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