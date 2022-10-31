اليوم السابع
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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.45% بختام تعاملات شهر أكتوبر

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 02:48 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.45% بختام تعاملات شهر أكتوبر البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، آخر جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط مشتريات أجنبية، وربح رأس المال السوقي 13.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 764.749 مليار جنيه.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 2251 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 3275 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3625 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1223 نقطة.

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