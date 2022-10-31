إقامة 17 مشروعا لتطوير مدينة رشيد بالبحيرة بتكلفة 393.5 مليون جنيه

البحيرة - فريق المحافظات

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، حرص القيادة السياسية على تطوير مدينة رشيد كمشروع قومي لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية من خلال إنشاء مدينة رشيد الجديدة على غرار مدينة العلمين وذلك بالتزامن مع تطوير المدينة التاريخية والتراثية والتى تشهد حالياً العديد من الأعمال فى مختلف القطاعات مما سيحقق نقلة نوعية بالمدينة.

وأضافت أن عدد المشروعات الخاصة بتطوير مدينة رشيد قد بلغ 17 مشروعا بتكلفة إجمالية 393.5 مليون جنيه، تم الإنتهاء من 11 مشروع بتكلفة إجمالية 148 مليون جنيه، وجاري العمل بـ 7 مشروعات بتكلفة إجمالية 245.5 مليون جنيه.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة أنه جارى إنشاء مدينة رشيد الجديدة والتى صدر لها قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2019 بتخصيص مساحة 3185 فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء مدينة رشيد الجديدة وهى مقسمة إلى 3 مساحات "443 فدان المثلث الذهبي - 2000 فدان - 742 فدان" وبواجهة شاطئية بطول 10 كيلو متر وتبعد عن الطريق الدولى 5 كيلو متر.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن مشروع ميناء الصيد برشيد والذى يعد الأول من نوعه بمصر بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه، على مساحة 48 ألف متر مربع، وهو مكون من 12 مبنى ورصيف بطول 850 متر وتبلغ سعة الميناء 50 مركب / ساعة.

وتابعت أنه تم تخصيص 43.4 فدان لمشروع بشاير الخير 4 بواقع 4554 وحدة سكنية بـ 66 عمارة ويضم المشروع "مسجد ونادي إجتماعى و66 جراج و594 محل تجارى".