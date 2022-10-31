اليوم السابع
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إعلان حالة الطوارئ البرتقالية فى 4 أقاليم جنوب غرب فرنسا بسبب الرياح القوية

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 12:56 م
إعلان حالة الطوارئ البرتقالية فى 4 أقاليم جنوب غرب فرنسا بسبب الرياح القوية فرنسا
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في فرنسا حالة الطوارئ "البرتقالية"؛ بسبب الرياح القوية في أربعة أقاليم بجنوب غربي فرنسا، اعتبارا من الساعة 6 مساء (حسب التوقيت المحلي للبلاد)، وهي إقليم "فنستير" (أقصى غرب منطقة بريتاني)، و"مربيان" (في منطقة بريتاني، وتقع في شمال غرب فرنسا)، و"كوت دارمور"، و"المنش" (منطقة نرمندية الفرنسية).
 
ودعت الهيئة- حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية، اليوم الاثنين- المواطنين في تلك المناطق لتوخي الحذر واتباع إرشادات السلامة الصادرة عن السلطات العامة، حيث من المتوقع حدوث تدهور بعد ظهر، اليوم، على ساحل المحيط الأطلسي وهطول أمطار في الغرب وخاصة في "بروتاني"، مضيفة أنه من المحتمل هبوب رياح قوية تصل سرعتها بين 100 و120 كم/ساعة على الساحل الشمالي الغربي، وتتراوح من 80 إلى 100 كم/ساعة في الداخل.
 
 

هيئة الارصاد

حالة الطوارئ

الحالة البرتقالية

رياح قوية



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