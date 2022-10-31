إعادة تنمية وتطوير 25 منزلا بمركز يوسف الصديق في الفيوم.. صور

الفيوم رباب الجالي

قامت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم بالتعاون مع جمعية الأورمان بالانتهاء من تنمية وإعادة تطوير 25 منزلا بقرية الريان بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، حيث تم إعادة إعمار المنازل المتهالكة بالقرية وتوصيل مياه شرب نقية للمنازل التى لم تصلها مياه الشرب النقية من قبل وذلك ضمن مبادرة "أكفل قرية فقيرة" .

وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

وأضافت أن أعمال رفع كفاءة المنازل تشمل تأهيل مبني المنزل، تبليط الأرضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الاسقف، مشيرةً إلى أنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم والأورمان في إعادة تنمية وتطوير القرى الأشد احتياجا يمثل نموذج متكامل لما يمكن أن يقدمه العمل الاهلى في صناعة التغيير الايجابى الحقيقى في واقع القرى الأشد احتياجا والارتقاء بحال الأسر غير القادرة في هذه القرى على السلم الاجتماعي من دوائر العوز والاحتياجا إلى دوائر الاكتفاء والانتاج وخلق بيئة معيشية صحية للاهالى وأطفالهم .