إصابة 6 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أُصيب 6 أشخاص في حوادث سير متفرقة بنطاق مراكز كفر الشيخ وبيلا وقلين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج.



تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوصول 6 مصابين بينهم طفلة في حوادث متفرقة إلى مستشفى كفر الشيخ العام.



و تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من محمد محمود سعد، 22 سنة، من عزبة صالح بجروح وكدمات في انقلاب دراجة نارية بالبخانيس، وسامي عمر سالم، 24 سنة وأحمد أسامه محمد، 23 سنة، من بيلا، كلاهما مصابان بجروح وكدمات واشتباه كسور، في تصادم سيارة بشجرة في عزبة السرو، ومحمد سامي علي ، 21 سنة، بجروح في الرأس وكدمات إثر انقلاب دراجة نارية بقلين، وعلي أحمد ابراهيم، 14 سنة، من بيلا، باشتباه نزيف بالمخ، فى مشاجرة، والطفلة سارة محمد أحمد عامين، من زراعة ميت علوان، باشتباه تسمم نتيجة تناول مادة «فنيك»، وجرى تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابات المختصة وجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.













