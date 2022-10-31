إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بعربة كارو بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 3 أشخاص، فى حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وعربة كارو بالمنيا، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن إصطدام السيارة رقم (6475 ا م ن)، ربع نقل، بـ"كارتة" يقودها مزارع، بطريق قرية منشية الذهب البحرية في مركز المنيا، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى.

بانتقال أجهزة الأمن ورجال البحث الجنائي والفحص، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة من سائق السيارة الربع نقل، الذي فر هاربا عقب وقوع الحادث، ما أسفر عن إصابة كل من: رجب عبد الحميد 52 عاما، سحر ضاحي 45 عاما، وشخص أخر جاري تحديد هويته.

تم نقل المصابين لمستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه ما بعد الإرتجاج، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لتحديد وضبط السائق الهارب، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.