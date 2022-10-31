اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى فى الجيزة

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 09:33 ص
إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى فى الجيزة حادث_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي جنوب الجيزة، وتم نقل المصابين الي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الصحراوى بالجيزة وانتقل رجال المرور الي المكان .
 
وتبين من خلال الفحص والمعاينة اصطدام سيارتين أجرة للقادم من بني سويف اتجاه حلوان، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص نقلوا إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج.
 
دفعت إدارة المرور بونش إغاثة لتجنيب حطام الحادث نهر الطريق، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 

حادث مرورى

الطريق الصحراوى الشرقي

الجيزة



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