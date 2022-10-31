إصابة 13 عاملا نتيجة انقلاب أتوبيس فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 13 عاملا بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة انقلاب أتوبيس عمال في محافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، التابع لهيئة الرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس يقل عددا من العاملين بإحدى الشركات بالإسماعيلية، وذلك على طريق الزقازيق الإسماعيلية، على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى اسفر عن إصابة كل من:

ياسمين خالد محمد، 30 عاما، وأحمد محمد حلمي، 20 عاما، مصاب بجرح تهتكي في الذراع،، ومحمد خالد محمد، 22عام ، مصاب بجرح في الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج و أحمد محمد شوقي، 24 عام، مصاب بكدمات في الجسم، وأشرف عبد الحكيم رمضان، 26 عام، مصاب بكدمات سطحية، ومحمد أيمن شوقي، 19 عام مصاب بكدمات في الجسم، وأحمد عبد الحميد إبراهيم، 26 عام، مصاب بسحجات في الجسم، ومحمد علي محمد، 34عام، مصاب بسحجات في الجسم.

كما أسفر الحادث عن اصابة كل من محمد إبراهيم عبد الرحمن، 25عام ، بسحجات وكدمات في الجسم، وإسماعيل محمود عبد المجيد، 22 عام، بكدمات مختلفة في الجسم، ومحمد جمال السيد، 20 عام، بكدمات وسحجات، وأنعام سيد محمد، 19 عام ، مصابة بكدمات مختلفة في الصدر، ومحمود محمد السيد، 26 عام، مصاب باشتباه كسر في الأنف ، جميعهم مقيمين بمحافظة الشرقية ويعملون بشركات الاستثمار بالإسماعيلية.

على الفور تم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا ، تحرر المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.





