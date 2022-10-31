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إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 09:29 ص
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى نقل شخص إلى المستشفى- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابوة المختصة التحقيقات.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى طريق الفيوم الصحراوى مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتم نقله الي المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة لضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
 
 
 

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