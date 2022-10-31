اليوم السابع
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إدارة تموين الهرم تتحفظ على رنجة وسردين مجهول المصدر

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 10:56 ص
إدارة تموين الهرم تتحفظ على رنجة وسردين مجهول المصدر حملة تموينية
كتبت – مرام محمد

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شنت إدارة تموين الهرم، حملة تموينية برئاسة أمل إبراهيم مديرة الإدارة؛ للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع صور الغش التجارى، والتلاعب فى أسعار السلع الأساسية، استكمالًا للمجهودات التى تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابى للتصدى لجشع وتلاعب بعض التجار.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر عدم وجود ترخيص لمخبز سياحي ومصادرة 4 جوالات دقيق أخضر اللون مدعم ومصرح باستخدامه للمخابز البلدية فقط، ومصادرة عدد 2 أسطوانة غاز صغيرة الحجم من داخل المخبز.

كما أسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحة عدم وجود ترخيص  لمحل سوبر ماركت والتحفظ على 10 صناديق رنجة بدون فواتير، و15 كجم زبدة صفراء منتهية الصلاحية وبدون فواتير، و5 كجم سردين مملح بدون بيانات.

وشهدت الحملة تحرير محضر جنحة لمحل عطارة لحيازته سلع سكر وأرز بدون فواتير وعدم إعلانه عن أسعار السلع الغذائية، وتحرير محضر جنحة لمحل جزارة لعدم وجود ترخيص ووجود شهادة صحية، ومحضر جنحة لمحل ألبان لعدم وجود ترخيص للمحل وعدم إعلانه عن الأسعار، بالإضافة إلى تحرير محضرين إثبات حالة للمخابز.


تموين الهرم

حملة تموينية

مخابز

سلع تموينية

غش تجارى

سلع منتهية الصلاحية

التموين

الهرم

الجيزة



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