اليوم السابع
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الإثنين، 31 أكتوبر 2022 06:13 م
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إحالة 68 موظفا للتحقيق خلال حملة لتحقيق الانضباط الإدارى بالبحيرة

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 05:14 م
إحالة 68 موظفا للتحقيق خلال حملة لتحقيق الانضباط الإدارى بالبحيرة محافظة البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب  محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، مشيرة الى ضرورة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين. 
 
وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة من خلال إدارة الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية على المصالح الحكومية.  
 
وأسفرت تلك الحملات عن إحالة 68 من العاملين بالمصالح الحكومية بمركزى الدلنجات وشبراخيت  للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانونى وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

إحالة موظفين للتحقيق

محافظة البحيرة

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