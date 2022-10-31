إجراءات مشددة بالقليوبية لمتابعة توافر السلع الأساسية والقضاء على الاحتكار

القليوبية إبراهيم سالم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والدكتور محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو مجلس النواب، والعميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين، والمستشار خالد محمد يوسف رئيس مجلس إدارة مطاحن وسط وغرب الدلتا، اجتماعا لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية، وضمن جهود المحافظة للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقري المحافظة، والقضاء على الاحتكار.

وخلال الاجتماع، استمع المحافظ، إلي التجار وتحدث اليهم عن المشاكل التي تواجههم، مؤكدا أنه تم التنسيق مع الغرفة التجارية، وكبار التجار، للتوسع في إقامة معارض للسلع الغذائية الأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، مؤكدا أن المحافظة بالفعل لديها منافذ لبيع منتجات مشروعات الأمن الغذائى بأسعار مناسبة جدا، لافتا إلى أنه سيتم زيادة طرح السلع المعروضة بها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن انتشار منافذ بيع ثابتة ومتنقلة، ما بين منافذ تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية والمجمعات الاستهلاكية، وجميعها توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للجمهور والإعلان عن تلك المبادرات للمواطنين عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعى بالمحافظة.

وشدد محافظ القليوبية، على ضرورة تجهيز قائمة بالأماكن التى سيقام بها معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وشوادر بيع اللحوم في جميع المحافظات.

وكلف الهجان، مديرية التموين وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وكل الجهات المعنية بتكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية والمتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر جميع السلع الأساسية، واستقرار الأسواق من خلال غرفة العمليات.مشددا على عدم التهاون والتعامل بكل حسم وحزم، مع أي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو يبالغ في سعرها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بإخفاء السلع، أو المُبالغة في الأسعار، والمُضاربة أو الاحتكار داخل المحافظة.