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أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوي في العاصمة كييف ومعظم مناطق البلاد

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 02:26 ص
أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوي في العاصمة كييف ومعظم مناطق البلاد كييف
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت حالة التأهب الجوي من الغارات الجوية، اليوم الاثنين، في معظم مناطق أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف، وفق ما نشرت وكالة "سبوتنيك".
 
هذا وقد أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن قوات بلاده صدّت "هجوماً عنيفاً" شنّته القوات الروسية في منطقة دونيتسك بشرق البلاد.
 
وأوضح أن وحدة عسكرية من مدينة تشوب في غرب أوكرانيا نفذت العملية، دون أن يحدد موقع الاشتباك. وقال زيلينسكي في خطابه المسائي: "لقد أوقفوا اليوم العمليات الهجومية الشرسة التي شنها العدو. وتم صد الهجوم الروسي".
 
وأضاف الرئيس الأوكراني أن "صندوق التبادل" أعيد ملؤه، ما يعني أسر جنود روس. ودارت أعنف المعارك في دونيتسك حول بلدتي باخموت وأفدييفكا.

أوكرانيا

كييف

روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية



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