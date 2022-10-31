ألمانيا تفتح مكتب دبلوماسية الهيدروجين في كازاخستان لدعم الطاقة المتجددة

كتبت: هناء أبو العز

كشفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك اليوم الإثنين أن ألمانيا تعتزم فتح مكتب دبلوماسية الهيدروجين في العاصمة الكازاخستانية أستانا للتعاون في دعم بناء منظومة للطاقة المتجددة.

ونقلت وكالة أنباء (كازينفورم) الكازاخية عن الوزيرة التي تزور البلاد حاليا قولها خلال مؤتمر صحفي إن مكتب دبلوماسية الهيدروجين مدعو لأن يصبح في المستقبل مركزًا لتبادل الخبراء والمسؤولين، ومن المنتظر أن يساعد الهيدروجين الأخضر في تحقيق صافي انبعاثات صفرية وحماية الرفاهية والتنمية لصالح الناس في البلدين.

و كانت كازاخستان قد دعمت مبادرة بناء مكتب دبلوماسية الهيدروجين في العاصمة الكازاخستانية حيث أعلنت وزارة خارجيتها أنه في 27 أكتوبر الجاري، وقعت شركة ألمانية وحكومة كازاخستان على صفقة استثمارية لبناء واحدة من أكبر مصانع الهيدروجين الأخضر في العالم لضمان أمن الطاقة ومخزون الاحتياطي في أوروبا وآسيا في نطاقات صناعية فريدة من نوعها.

وفي سياق متصل، قال نائب رئيس الوزراء الكازاخستاني مختار تيلوبيردي بعد اجتماعه مع الوزيرة الألمانية إن بلاده توفر للمستثمرين الألمان ظروف عمل مواتية وأنها دولة جاذبة للاستثمار.

وأشار إلى أن ألمانيا باعتبارها رابع اقتصاد في العالم، ليست مدرجة ضمن أكبر 10 مستثمرين في اقتصاد كازاخستان، مؤكدا على أن الاستثمارات الألمانية، والتقنيات المتقدمة، والدراية الفنية، والمواد الخام في كازاخستان، والقوى العاملة الماهرة، والظروف المواتية لممارسة الأعمال التجارية تضع أسس متينة لتوسيع التعاون المربح للجانبين.