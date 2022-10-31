"أكشاك مجهزة بالبضاعة والثلاجات".. مشروعات لذوي الهمم فى 5 قرى بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان تسليم 22 كشكا مجهزة بالبضاعة والثلاجات لذوى الهمم من مختلف فئات الإعاقة بقرى السعادة وبرنبال والعظمة بمركز مطوبيس، ومنطقة الاستاد مركز قلين، وقرية سنهور مركز دسوق، ومنطقة التبة، ومنطقة البستان، وحى القنطرة، وقرية الحمراوى مركز كفر الشيخ فى محافظة كفر الشيخ.

ويأتى ذلك فى إطار الدعم المتواصل الذى تقدمه الدولة المصرية إلى الأشخاص ذوى الإعاقة من أجل توفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية والعمل وتأمين الدخل الكافى لهم والمشاركة فى المجتمع بشكل لائق وإنسانى، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد السيد مسلم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، أن القيادة السياسية تعمل على تحقيق حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكداً أننا نشهد فى العصر الحالى نشهد طفرة حقوقية غير مسبوقة فى حقوق الإنسان، كما أصبح ذوى الإعاقة شركاء أساسيون فى المجتمع ويستطيعون العيش باستقلالية، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية وجه بدمج ذوى الإعاقة فى المجتمع وحصولهم على حقهم فى التعليم والصحة.

وأوضح مسلم أن تسليم الأكشاك ستعمل على تحسين حياة آلاف الأسر بكفر الشيخ وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة فى نمو الناتج القومى لمحافظتنا العظيمة مما سيغير من وجه الاقتصاد المصرى، منوهاً إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، وجمعية الأرمان، التى تسلمت 664 كشكا بالقرى الأكثر احتياجًا بقرى ونجوع المحافظة، للقيام بدورها المجتمعى لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم ليحيوا حياة كريمة.