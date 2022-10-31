أسعار النفط تسجل 94.65 دولار لبرنت و86.78 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم 94.65 ولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى، 86.78 دولار للبرميل.

وواصلت أسعار النفط اليوم تراجعها بعدما طغت المخاوف من أن يؤدي تشديد القيود فى الصين المتعلقة بكوفيد-19 إلى تقليص الطلب على النفط الخام وذلك مع اتساع تفشي فيروس كوفيد 19 فى المدن الصينية.

وحققت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام القياس العالمى برنت بنحو 2.4% كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 3.4%.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية الرائدة في توقعات الطاقة العالمية، أن الطلب على الوقود الأحفورى سيبلغ ذروته هذا العقد لأول مرة، حيث يلوح في الأفق ذروة الطلب على الغاز.

وحتى في ظل السيناريو الأقل ملاءمة للمناخ في وكالة الطاقة الدولية، فإن استخدام الغاز سينمو ببطء فقط حتى عام 2030 قبل أن يصل إلى مرحلة الاستقرار، خاصة أن تقرير العام الماضي توقع استمرار النمو حتى عام 2050.

وبحسب تقارير إعلامية دولية: أدت الحرب الروسية على أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغاز ودفعت الحكومات إلى تسريع نشر الطاقة المتجددة، لا سيما في أوروبا، وبدرجة أقل، فإن ذروة الغاز المتوقعة ترجع إلى عودة البلدان مؤقتًا إلى الفحم أو النفط بسبب ارتفاع الأسعار.