أسعار الذهب اليوم تنخفض 10جنيهات وعيار 21 يسجل 1215جنيها

كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب اليوم بما يقارب 10جنيهات، مستهل تعاملات الأسبوع وذلك بعد تحرير سعر الصرف وحدوث قفزات كبيرة في سعر الدولار أمام الجنيه، وهبط عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 1225 جنيها للجرام إلي 1215 جنيها.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1040 جنيها.

عيار 21 سجل 1215 جنيهات.

عيار 24 سجل 1388 جنيها.

الجنيه الذهب 9720 جنيهات.



شعبة الذهب تنفي

أكدت شعبة المعادن الثمينة عدم صحة ما تم تداوله من وقف العمل بمحلات الذهب بسبب ارتفاع الأسعار خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضحت الشعبة على لسان إيهاب واصف رئيس الشعبة، في تصريحات خاصة، أن العمل يسير بشكل طبيعي في محلات الذهب في الصاغة وكافة المحافظات

أعلن هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن اعتماد مجلس إدارة الشعبة للاتفاقية التحاسبية التي سيتم توقيع اتفاقية بقواعدها مع مصلحة الضرائب والتي ستخدم تجار التجزئة وانهاء كافة النزاعات الضريبية للتجار بأثر رجعي منذ عام 2016 .

وأوضح ميلاد أن أهم نقاط الاتفاقية تتمثل في تحييد سعر الذهب من المعادلة الضريبية وعدم ادراج سعر الذهب في دخل تجار التجزئة أو الوعاء الضريبي للتاجر الذي يحدد صافي الضريبة المستحقة عليه وهو ما عاني منه تاجر التجزئة لفترة طويلة ويعتبر مطلبا عاما يسعي له تجار التجزئة منذ عقود، واعتماد صافي الربح (المصنعية فقط) كوعاء ضريبي للتاجر يستحق عنه سداد نسبة الضريبة، كما تنص الاتفاقية علي انهاء كافة النزاعات الضريبية بأثر رجعي لتجار التجزئة منذ عام 2016 بناءا علي القواعد الجديدة التي تتضمنها الاتفاقية والتي لا توصف الا بانها منصفة لحقوق التجار .

وأضاف ميلاد أن الاتفاقية تأتي تكليلا لنجاح مفاوضات استمرت علي مدي عام كامل بين ادارة الشعبة ومصلحة الضرائب لتوضيح كافة النقاط الفنية المتعلقة بأليات عمل تجارة التجزئة للذهب والمصوغات للوصول لتحييد سعر الذهب والذي لا يتعدي كونه من مدخلات الانتاج من المعادلة الضريبية لتجارة التجزئة وعدم ادراجها ضمن الوعاء الضريبي لدخل التاجر.

وأشار إلي أن الشعبة لا تدخر مجهودا للدفاع عن مصالح كافة التجار والمنتجين وتعمل علي تذليل كافة المعوقات التي تعرقل انسيابية حركة الانتاج والتجارة بما يضمن مصالح كافة أطراف العملية التجارية من منتج وتاجر ومستهلك مع مراعاة حقوق الدولة، كما تعمل علي خلق تواصل مستمر بين التجار والجهات الحكومية المختلفة لتوفير مناخ تجاري مناسب وصحي لخدمة الحياة التجارية.