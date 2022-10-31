أسامة زكريا: الرئيس السيسى استمع لكل مطالب الشركات بالملتقى الدولى للصناعة

كتب إسلام سعيد

قال المهندس أسامة زكريا عضو الغرفة الهندسية ومدير عام التسويق بشركة الجيزة للكابلات إحدى الشركات المشاركة بالمعرض الدولي للصناعة، إن الملتقي الدولي للصناعة والحضور الكبير من أغلب القيادات الحكومية وكذلك بافتتاح الرئيس السيسي يؤكد اهتمام الحكومة بكل التفاصيل التي تهم الصناعة والتوصل إلى كل العوائق والحل الفوري لحل هذه المشاكل، لافتاً إلى أن الرئيس السيسى استمع لكل المطالب من المصانع المشاركة.

وأشار في تصريحات خاصة على هامش المعرض الدولي للصناعة إلي ضرورة سرعة إنهاء وتجديد التراخيص الصناعية وكافة التراخيص وتسهيل إجراءات الاستيراد الخامات الإنتاجية والموارد الخام.

وكشف أن هناك مخطط إلي عمل توسعات كبيرة توفر قرابة 300 فرصة عمل وفي انتظار الموافقات من إحدي الجهات الحكومية، لافتا إلى ضرورة الإسراع في منح الرخص وحصلنا على وعود بسرعة إنجاز الرخص .

وأوضح أن الفترة القادمة تشهد انفراج كبيرة في كل العوائق التي تواجه الصناعة المصرية، لأن الصناعة مسؤولة عن توفير آلاف الوظائف للقطاع الخاص، مؤكدا أن عزم الحكومة على حل المشكلات التي تواجه المصنعين والمصدرين.

يركز الملتقي الدولي للصناعة على دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية والتجارية على المستويات الإقليمية: "العربية، الإفريقية، الأورومتوسطية، والدولية"، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مستندةً على ثلاثة أبعاد رئيسية، (البُعد الاستثمارى والاقتصادى، البُعد الاجتماعى وبناء الإنسان، وبُعد الجمهورية الجديدة).

ويستهدف المعرض طرح آفاق النهوض بالصناعة وتوطينها فى ظل التحديات الاقتصادية، وتعزيز الصناعة المستدامة ودعم الابتكار من خلال بيئة محفزة لتطوير الصناعات وتنمية الشراكات المتبادلة، وعرض قوة الصناعة المصرية التى تعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد، وطرح المشروعات التنموية المصرية التى تنفذها الدولة منها: (المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، استصلاح الأرضى "مشروع توشكى والدلتا الجديدة"، محطات التحلية، المدن الجديدة)، وغيرها من المشروعات التنموية الكبرى، فضلاً عن جذب استثمارات صناعية جديدة تخدم مجهودات الدولة فى عملية التنمية.