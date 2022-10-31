اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخلاقنا الجميلة.. نصائح تساعدك فى تربية طفلك ليصبح شخصا سويا.. إنفوجراف

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 06:23 م
أخلاقنا الجميلة.. نصائح تساعدك فى تربية طفلك ليصبح شخصا سويا.. إنفوجراف انفوجراف أخلاقنا الجميلة

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مسئولية تنشئة الأبناء وغرس القيم في نفوسهم تبدأ من داخل الأسرة باعتبارها النواة الأولى التي يرى من خلالها الأبناء المجتمع المحيط بهم، فهى بمثابة البوصلة التي توجه الأبناء نحو تحقيق أهدافهم في الحياة، كما تعمل على ترشدهم كيف يتجاوزون التحديات الصعبة التي من الممكن أن يتعرضوا لها خلال مشوار حياتهم.

غرس الأخلاق في نفوس الأبناء مهارة تبدأ من خلال هذه النصائح التي أشارت إليها دكتورة ريهام عبد الرحمن الباحثة في الإرشاد النفسي واستشاري أسري.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز النصائح التي تساعدك فى تربية طفلك ليصبح شخصا سويا.

اخلاقنا الجميله
اخلاقنا الجميله

 

كن قدوة لأبنائك ليكتسبوا منك السمات السوية فى التواصل مع الآخرين كصلة الرحم وإكرام الضيف.

اترك لهم مساحة صغيرة لاتخاذ القرار داخل الأسرة.

ممارسة الحوار الإيجابى داخل الأسرة يجعل الطفل يشعر بالأمان واهتمام أسرته بمشاعره.

متابعة المحتوى المقدم لطفلك من السوشيال ميديا والحرص على اكتشاف مواهبه.

تنمية مهارة العطاء لدى طفلك من خلال زيارة المرضى وكبار السن.

غرس الانتماء للوطن فى نفوس أولادنا واصطحابهم للأماكن الأثرية والتاريخية.

 


اخلاقنا الجميله

مبادره اخلاقنا الجميله

انفوجراف

تربيه الطفل

أخلاقنا الجميلة



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