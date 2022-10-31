أخبار مصر .. الرئيس السيسي يشهد افتتاح الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها افتتاح الرئيس السيسى الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم.

مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يعد إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، بما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

الرئيس السيسي: "أول مرة يكون لمصر قمر اتصالات خاص بيها"

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر والتهنئة لكل القائمين على مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ، مضيفا خلال تدشين الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ: "أول مرة يكون لمصر قمر اتصالات خاص بيها وده ما كنش موجود قبل كده.. الشغل اللى هنا فيه شغل تجارى ممكن يحقق موارد كويسة لتقديم الخدمات للقطاعات المدنية والمستثمرين والقطاع الخاص اللى يهمه باخد خدمة بهذا المستوى وبهذه الجودة".

الرئيس السيسي: انتهاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالكامل خلال 4 شهور

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم الانتهاء من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في كافة المحافظات خلال 4 شهور، متابعا: "أشكر جميع المشاركين فى هذا المشروع".

جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح مركز التحكم الرئيسى للشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة فى المقطم.

الحكومة تنفى جمع بطاقات بعض الأسر لصرف منحة العمالة غير المنتظمة لهم

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم تكليف الرائدات الريفيات التابعات لوزارة التضامن بجمع بطاقات بعض الأسر لصرف منحة العمالة غير المنتظمة لهم، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتكليف الرائدات الريفيات التابعات لوزارة التضامن بجمع بطاقات بعض الأسر لصرف منحة العمالة غير المنتظمة لهم

الرئيس السيسي: بيانات الشبكة الوطنية للطوارئ يصعب التدخل فيها أو إعاقتها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تأمين البيانات والاتصالات ضمن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة، قائلا: "لما أتكلم عن تأمين البيانات والاتصالات.. إحنا بنتكلم على حاجات فنية.. يعني مش بس معقدة.. التأمين فيها يصل فيها إلى نسب عالية جدا.. قد تصل إلي 100 %.. الهدف منه الاتصالات والبيانات المتداولة على هذه المنظومة يصعب أن ما كانشي يستحيل التدخل فيها أو التحكم فيها أو إعاقتها".

وزير الاتصالات يستعرض أهمية شبكة الطوارئ الموحدة أمام الرئيس السيسي

استعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة المتطورة بالمقطم، مشيرا إلى أن الشبكة تعمل على توفير إدارة متكاملة ومتزامنة للأزمات مثل الحماية المدنية والنجدة والكهرباء والنقل، بهدف تكوين منظومة متكاملة قادرة على التناغم بين هذه الجهات لدى حدوث طارئ أو أزمة.

وزير التنمية المحلية: الشبكة الوطنية للطوارئ توفر كافة البيانات لمتخذى القرار

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الدولة المصرية تسعى جاهدة بتوجيهات من رئيس الجمهورية، إلى رقمنة الخدمات التي يقدمها الجهاز الإداري للدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وضمان سرعة وجودة تلك الخدمات ودعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة طبقا لأحدث المعايير العالمية، مشيرا إلى أهمية مشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة، والذي يعد من أكبر المنظومات من نوعها لتوفير كافة البيانات والمعلومات لمتخذي القرار وتحقيق سرعة رد الفعل أثناء الحالات الطارئة.

التعليم: انتظام امتحانات الشهر لصفوف النقل والأسئلة وفق المواصفات

أكدت المديريات التعليمية انتظام امتحانات الشهر لصفوف النقل، من الرابع حتى الثانى الثانوى، موضحة أن الأسئلة وفق المواصفات حيث تقيس جزئيات الامتحان نواتج التعلم والفهم، إضافة إلى أنها من منهج شهر أكتوبر الجارى فيما درسه الطالب فعليا.

فاكسيرا: مليار إصابة بالأنفلونزا فى العالم سنويا منها 3 لـ5 ملايين حالة خطيرة

قال الدكتور مصطفى محمدى مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، إنه تظل الأنفلونزا أحد أكبر تحديات الصحة العامة في العال فهناك ما يقدر بمليار حالة في جميع أنحاء العالم كل عام، منها 3 إلى 5 ملايين حالة خطيرة.

وتابع، فى بيان له اليوم، يموت أكثر من نصف مليون شخص ( 290.000 إلى 650.000 ) بأسباب مرتبطة بالأنفلونزا، لذلك توصي منظمة الصحة العالمية بالتطعيم ضد الأنفلونزا باعتباره أكثر الطرق فاعلية للوقاية منها، وأكد أن التطعيم مهم بشكل خاص للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات الأنفلونزا الخطيرة، والتي تشمل التهاب عضلة القلب - التهاب الدماغ - التهاب العضلات.

أبو الغيط: قمة الجزائر مهمة فى لم الشمل العربى ومواجهة التحديات بالمنطقة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية القمة العربية المقبلة التي ستستضيفها الجزائر برئاستها يوم الثلاثاء المقبل في لم الشمل العربي ومواجهة التحديات وضغوطٍ وتهديدات التي تواجهنا جميعاً، والتي تقتضي إزالة كافة أسباب التوتر في العلاقات بين الدول العربية، والبحث عن القواسم المشتركة ازاء مختلف القضايا في المنطقة ، مشددا على أن القمة ستعطي دفعة مهمة للموقف الفلسطيني وتتخذ قراراتٍ لتعزيز صمود الفلسطينيين على أرضهم.

أسعار الذهب اليوم تنخفض 10جنيهات وعيار 21 يسجل 1215جنيها

تراجعت أسعار الذهب اليوم بما يقارب 10جنيهات، مستهل تعاملات الأسبوع وذلك بعد تحرير سعر الصرف وحدوث قفزات كبيرة في سعر الدولار أمام الجنيه، وهبط عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 1225 جنيها للجرام إلي 1215 جنيها.

شوبير: كولر حصل على راتب شهر مكافأة الفوز بالسوبر.. و60 ألف جنيه لكل لاعب

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، حصل على راتب شهر مكافأة بعد تتويج المارد الأحمر بالسوبر المحلى على حساب الزمالك.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "كولر يتقاضى 160 ألف يورو كراتب شهرى من الأهلى، وينص عقده على الحصول على راتب شهر حال التتويج بأى بطولة محلية، بجانب الحصول على راتب ثلاثة أشهر حال التتويج بدورى أبطال أفريقيا".