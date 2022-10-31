أخبار مصر .. التموين تعلن بدء الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بالجمارك غدا

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها ما أعلنته وزارة التموين بدء الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الموجودة في الجمارك بدءا من الغد، حتى يجري الإفراج عنها جميعًا بنهاية الأسبوع الجاري، بهدف إتاحة السلع في الأسواق، والحفاظ على استقرار الأسعار.

غداً انخفاض بالحرارة وأمطار رعدية بعدة مناطق والصغرى بالعاصمة 19 درجة

توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20٪، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 40٪، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 60٪، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بنسبة حدوث 50٪ .

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.45% بختام تعاملات شهر أكتوبر



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، آخر جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط مشتريات أجنبية، وربح رأس المال السوقي 13.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 764.749 مليار جنيه.

وزير الخارجية: مصر ستنتج 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول 2035



أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن ثمة فرصة نادرة لإقامة العمل متعدد الأطراف على المسار الصحيح خلال اجتماع العالم في مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ COP27 في مصر، مشيرا إلى أن التكنولوجيا النظيفة ذات الأسعار المعقولة يسرت الأمر على الشركات، موضحا أنه اليوم لا ترقى تكلفة ثلثي الطاقة المتجددة المضافة في دول مجموعة العشرين في عام 2021 لِما قد تكلفه أرخص الخيارات التي تعمل بالفحم، مؤكدا أن مصر في طريقها لإنتاج 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2035

مدبولى يتابع موقف انتقال الحكومة والمشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة



التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية؛ وذلك لمتابعة جهود الانتقال الحكومى إلى مقار الوزارات بالعاصمة الإدارية، وكذا الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها.





5 مليارات جنيه فائض الموازنة بالربع الأول من2022/2023..و161مليار إيرادات



حققت الموازنة العامة للدولة، إجمالي إيرادات بلغ 161.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي 2022/2023 بزيادة 21.7 مليار جنيه بنسبة نمو 15.5%، وساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 82.7% من إجمالي الإيرادات، و17.3% من الإيرادات غير الضريبية، وذلك بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية.

دار الإفتاء: الانتماء إلى التنظيمات المتطرفة مثل داعش وأخواتها حرام شرعًا



أكدت دار الإفتاء، أن الانتماء إلى التنظيمات المتطرفة مثل داعش وأخواتها «حرام شرعًا»، موضحة أنه من الخطأ الفادح أن نطلق على كيان إرهابي مثل «داعش» وصف الدولة الإسلامية.

تصنيف الاسكواش.. على فرج ونوران جوهر يحافظان على الصدارة



أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين واللاعبات خلال الأسبوع الجارى، وحافظ البطل المصرى علي فرج لاعب وادى دجلة على صدارة التصنيف العالمي للأسبوع الثالث على التوالى، فيما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارتها لتصنيف السيدات بعد تتويجها ببطولة أمريكا فى النسخة الأخيرة.

أحمد فتحى يدرس الاعتزال بنهاية الموسم بعد انتهاء تعاقده مع بيراميدز



بدأ أحمد فتحي، لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، دراسة قرار اعتزال الساحرة المستديرة بنهاية الموسم الجارى، وعقب انتهاء تعاقده مع الفريق السماوى.

سفير بكين بالقاهرة: الصين تدعم استضافة مصر لقمة المناخ كوب27



قال السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج مستقبل العلاقات الثنائية مع بدء عهد جديد تحت رئاسة شي جين بينج، أنه طوال عمله في مصر خلال الثلاثة أعوام الماضية، شهدت العلاقات الثنائية تطورا ملحوظا تحت رعاية شخصية من قبل الرئيسين الصيني والمصري ، وظهر هذا التعاون جليا خلال مكافحة وباء كورونا.

دي بروين: كأس العالم 2022 قد تكون الأخيرة فى مسيرتى



اعترف النجم البلجيكي كيفن دي بروين بأن كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة فى قطر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، قد تكون الأخيرة فى مسيرته، مؤكدا أنه يتطلع لأن يرى أطفاله يتنافسون على أعلى مستوى.

الصحة: المشروبات الغازية غير مفيدة وتعرض الأطفال للإصابة بالسمنة



قالت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم، إن المشروبات الغازية خالية من أي مادة غذائية مفيدة، وتعرض الأطفال للإصابة بالسمنة وزيادة الوزن وضعف العظام.

وطالبت وزارة الصحة والسكان الأطفال وأولياء الأمور بعدم شربها والابتعاد عنها تماما.