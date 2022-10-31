أخبار الاقتصاد اليوم.. 5 مليارات جنيه فائض الموازنة بالربع الأول من 2022/2023

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الاثنين 13-10-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها إعلان تحقيق الموازنة العامة للدولة، إجمالي إيرادات بلغ 161.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي 2022/2023 بزيادة 21.7 مليار جنيه بنسبة نمو 15.5%، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وفقا لما يلي:

5 مليارات جنيه فائض الموازنة بالربع الأول من2022/2023.. و161 مليارا إيرادات

حققت الموازنة العامة للدولة، إجمالي إيرادات بلغ 161.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي 2022/2023 بزيادة 21.7 مليار جنيه بنسبة نمو 15.5%، وساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 82.7% من إجمالي الإيرادات.

وزير البترول: تأمين كميات إضافية من الغاز والاستفادة منها فى زيادة صادراته

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في افتتاح مؤتمر ومعرض ابوظبى الدولى للبترول "أديبك 2022 " صباح اليوم الاثنين في العاصمة الإماراتية والذى افتتحه الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالامارات.

البنك المركزي يقرر إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل

أعلن البنك المركزي المصري إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل الموافق 3 نوفمبر 2022.

وزير السياحة: سنجعل تجربة المشاركين بمؤتمر المناخ نموذجاً يعكس الصورة الحضارية لمصر

خلال اليوم الثاني لزيارته لمدينة شرم الشيخ، واصل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار زيارته بجولة تفقدية لعدد آخر من المنشآت الفندقية الموجودة بالمدينة للوقوف على سير العمل والاستعدادات والتجهيزات السياحية بها تمهيداً لاستقبال المدينة للزائرين والوفود المشاركة في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين.

الغرفة التجارية: غدا بدء صرف السلع التموينية وسلع الحماية الاجتماعية

أعلن النائب عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد العام أن وزارة التموين ستبدأ من الغد صرف السلع التموينية وصرف بدل الحماية الاجتماعية للمواطنين من منافذ بدالى التموين ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022 فى مصر

تراجعت أسعار الذهب اليوم بما يقارب 10جنيهات، مستهل تعاملات الأسبوع وذلك بعد تحرير سعر الصرف وحدوث قفزات كبيرة في سعر الدولار أمام الجنيه.

أسعار النفط تسجل 94.65 دولار لبرنت و86.78 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم 94.65 ولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى، 86.78 دولار للبرميل.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.45% بختام تعاملات شهر أكتوبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، آخر جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط مشتريات أجنبية، وربح رأس المال السوقي 13.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 764.749 مليار جنيه.