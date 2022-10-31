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أحمد أبو الغيط لـ"القاهرة الإخبارية": نأمل أن يصل اللبنانيون إلى توافق داخلي

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 09:12 م
أحمد أبو الغيط لـ"القاهرة الإخبارية": نأمل أن يصل اللبنانيون إلى توافق داخلي أحمد أبو الغيط
كتب أحمد عرفة

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قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هناك تدخلات دولية في المشهد اليمنى، متمثلة في إيران، لتهديد أمن السعودية، وهذا ننتقده دائما.

وأضاف أحمد أبو الغيط، خلال لقائه بقناة القاهرة الإخبارية، أن العراق يعانى من الحروب والأزمات والثورات منذ عام 1958 حتى اليوم، موضحا أن العراق يعانى من تدخلات سواء تدخلات إيرانية أو تدخلات تركية، وسبقتها تدخلات أمريكية في الشأن العراقى الداخلى، وهذا يمثل إهدارا للثروة العربية، وهذا شيء حزين.

وأوضح أحمد أبو الغيط، أن دول الخليج حافظت على ثرواتها، واستثمرتها على عكس ما حدث في العراق وليبيا، متابعا: نأمل أن يصل اللبنانيون إلى توافق داخلى، وكلى أمل أنهم سيصلون للتوافق.

 

 

 


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