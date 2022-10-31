اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أكتوبر 2022 09:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أحمد أبو الغيط لـ"القاهرة الإخبارية": القمة العربية فرصة للعودة للقضية الفلسطينية

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 08:28 م
أحمد أبو الغيط لـ"القاهرة الإخبارية": القمة العربية فرصة للعودة للقضية الفلسطينية أحمد أبو الغيط
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه لأول مرة القادة العرب يجتمعون في الجزائر بعد مرور 3 سنوات على مرور قمة تونس ، حيث إن قمة تونس انتهت في أول أبريل عام 2019 ، وبالتالي مر علينا 3 سنوات و6 أشهر.

وأضاف أحمد أبو الغيط، خلال لقائه بقناة القاهرة الإخبارية، أن هذه القمة سوف يشارك فيها عدد كبير من القادة وهذا يمثل فرصة، موضحا أن الرئيس الجزائرى متحمس لخدمة العرب ولديه ثقة في قدرة الجزائر على تحقيق شيء إيجابى للوضع العربى.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القمة ستشهد مراجعة القضايا وطرح المواقف من جانب الدول العربية ، ثم بعد ذلك يأتي البعد الثانى هو الكلمات التي سيقولونها بالقمة، مشيرا إلى أن القمة فرصة للعودة للقضية الفلسطينية .

 

 

 


القاهرة الاخبارية

قناة القاهرة الاخبارية

انطلاق القاهرة الاخبارية

تردد القاهرة الاخبارية

قناة القاهرة

تردد قناة القاهرة الاخبارية

قناة القاهره الإخبارية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة