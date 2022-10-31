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أحمد أبو الغيط لـ"القاهرة الإخبارية": أبرز انعكاسات الحرب الأوكرانية الاهتمام الكبير بالمنطقة العربية

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 08:25 م
أحمد أبو الغيط لـ"القاهرة الإخبارية": أبرز انعكاسات الحرب الأوكرانية الاهتمام الكبير بالمنطقة العربية أحمد أبو الغيط
كتب أحمد عرفة

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قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الحرب الروسية الأوكرانية لها انعكاس على المنطقة، حيث نرى توتر أمريكى غير مسبوق مع دول الخليج وأوبك +، بجانب عودة تدريجية للطاقة النووية في الدول العربية خاصة مصر.

وأضاف أحمد أبو الغيط، خلال لقاءه بقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك عودة الاهتمام بإمكانيات الطاقة في المنطقة العربية، ونرى البحر الأبيض المتوسط واهتمام هائل بالجزائر من قبل دول الاتحاد الأوروبى .

وأوضح أحمد أبو الغيط، أنه أصبح هناك اهتمام من جانب الولايات المتحدة بالجامعة العربية، والتي أبلغتنا خلال شهر أكتوبر أنهم يريدون عمل حوار استراتيجى مع الجامعة العربية، ووزير خارجية الهند يحضر الجامعة العربية لأول مرة منذ سنوات، ونشهد مرة أخرى في المنتدى الهندى العربى، وروسيا تقول إنها تريد تنشيط المنتدى الروسى العربى فهناك اهتمام كبير بالمنطقة العربية.

 


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