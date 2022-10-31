اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أكتوبر 2022 06:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

أبو الغيط يرحب بقرار أستراليا بالتراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 05:56 م
أبو الغيط يرحب بقرار أستراليا بالتراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل القدس
رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في إطار ترحيب جامعة الدول العربية بقرار أستراليا التراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، والذي أقرته حكومة كانبرا السابقة، قام السيد أحمد أبو الغيط، امين عام الجامعة، بإرسال خطاب شكر رسمي إلى بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا في هذا الشأن.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن خطاب أبو الغيط تضمن شكره لموقف الحكومة الجديدة بقيادة أنتوني ألبانيز رئيس وزراء أستراليا لتصحيح قرار كانت قد اتخذته الحكومة السابقة، بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، كما أعرب الأمين العام عن تقديره لشجاعة الحكومة الأسترالية في التمسك بمبادئ العدالة والقانون الدولي، مؤكداً على أن حل الدولتين يظل الصيغة الوحيدة المتفق عليها والمنسجمة مع القانون الدولي للتوصل إلى تسوية نهائية عادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تنهى الاحتلال وتقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

 

 


القمة العربية

الجزائر

أحمد أبو الغيط

أستراليا

إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلي

القدس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة