أبو الغيط يرحب بقرار أستراليا بالتراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

في إطار ترحيب جامعة الدول العربية بقرار أستراليا التراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، والذي أقرته حكومة كانبرا السابقة، قام السيد أحمد أبو الغيط، امين عام الجامعة، بإرسال خطاب شكر رسمي إلى بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا في هذا الشأن.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن خطاب أبو الغيط تضمن شكره لموقف الحكومة الجديدة بقيادة أنتوني ألبانيز رئيس وزراء أستراليا لتصحيح قرار كانت قد اتخذته الحكومة السابقة، بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، كما أعرب الأمين العام عن تقديره لشجاعة الحكومة الأسترالية في التمسك بمبادئ العدالة والقانون الدولي، مؤكداً على أن حل الدولتين يظل الصيغة الوحيدة المتفق عليها والمنسجمة مع القانون الدولي للتوصل إلى تسوية نهائية عادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تنهى الاحتلال وتقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.