أبو الغيط لـ"القاهرة الإخبارية": نجاح قمة المناخ يتطلب تمويل الدول المتضررة

كتب أحمد عرفة

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هناك اهتمامات مؤكدة بالمناخ وقضية المياه، موضحا أنه سيتم طرح تقرير كامل عن الغذاء والمياه في القمة العربية، يمثل وجهة النظر العربية.

وأضاف أحمد أبو الغيط، خلال لقائه بقناة القاهرة الإخبارية، أن تغير المناخ تسبب في أزمات المياه والغذاء بالعالم والمنطقة، موضحا أن الجامعة العربية لديها رؤية في ملفات الأمن الغذائي والمائى.

ولفت أحمد أبو الغيط، إلى أن نجاح قمة المناخ 27 في التصدي للتغيرات المناخية، يأتي بتوافق العالم على تخفيض الانبعاثات، كما أن نجاح قمة المناخ الـ27 يتطلب توفير التمويل للدول المتضررة.