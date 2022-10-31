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أبو الغيط لـ"القاهرة الإخبارية": إشكالية ليبيا تتمثل فى المليشيات وتوزيع الثروات

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 08:56 م
أبو الغيط لـ"القاهرة الإخبارية": إشكالية ليبيا تتمثل فى المليشيات وتوزيع الثروات أحمد أبو الغيط
كتب أحمد عرفة

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قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إبعاد روسيا من مجلس الأمن قد يؤدى إلى إلغاء ميثاق الأمم المتحدة ، مشيرا إلى أن الصين تبذخ بمفاهيم فلسفية جديدة تحت حاكم أكد قوته، والسنوات القادمة ستكون سنوات حساسة وخطرة.

وأضاف أحمد أبو الغيط، خلال لقائه بقناة القاهرة الإخبارية، أن تونس دولة متحضرة ويجب ألا يتخلى العالم العربى والغربى عن تونس، موضحا أن ليبيا عندما سقطت السلطة والدولة المركزية ضعفت.

ولفت الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن سقوط الدولة الليبية أدى لصعود أمراء الحرب والمليشيات ، فكل هذا تم في دولة تنتج مليون و200 ألف أو 400 ألف برميل ، وإشكالية ليبيا تتمثل في المليشيات وتوزيع الثروات والتدخلات الأجنبية.

 


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