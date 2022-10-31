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أبو الغيط لـ«القاهرة الإخبارية»: كل العرب يأملون فى نجاح الاتفاق الفلسطينى

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 08:57 م
أبو الغيط لـ«القاهرة الإخبارية»: كل العرب يأملون فى نجاح الاتفاق الفلسطينى أحمد أبو الغيط
كتب أحمد عرفة

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قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنّ هناك تركيزًا على المصالحة «الفلسطينية الفلسطينية»، ولدي ترقب؛ هل سيتم تنفيذ هذا الاتفاق؟ أم سيكون مصيره مثل الاتفاق الأول الذي كان لمصر دور كبير فيه؟ فالقضية الفلسطينية دفعت ثمنًا رهيبًا من الانزواء والإضعاف، وقلة الاهتمام والإلقاء بها في المجهول.

وأضاف «أبوالغيط»، خلال لقاء خاص، الذي يُقدمه الإعلامي جمال عنايت، ويعرض على «القاهرة الإخبارية»، أن الفلسطينيين لم يصلوا إلى شيء منذ 2006، حيث ترى فتح أنّ المفاوضات مع إسرائيل الطريق الوحيد المتاح للنضال الفلسطيني، والهدف هو إقامة دولة فلسطينية، أما حماس وبعض المنظمات الأخرى ترى أن المفاوضات ليست الهدف، وإنما الهدف فرض الدولة الفلسطينية عن طريق الصدام المسلح والنضال المسلح، وبالتالي لن يعترف بحق إسرائيل في الحياة، وأنّ الاتفاقات السابقة كلها اتفاقات مرفوضة من أول أوسلو إلى كل شيء.

وتابع بأنه إذا اتفقوا على حكومة واحدة وأتمنى أن يستطيعوا تنفيذ هذا الاتفاق، موضحًا أن الجزائريين والعرب أملهم أن ينجحوا في تنفيذ هذا الإتفاق، لكن الضمان الوحيد أنّ كل أبناء فلسطين ينزعوا عن أنفسهم أي مصالح ضيقة أو مواقف أيدلوجية.

 

 


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