أبو الغيط: إعادة صياغة مجلس الأمن قد تؤدى بالأمم المتحدة لمصير عصبة الأمم

كتب أحمد عرفة

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إعادة صياغة مجلس الأمن قد تؤدى بالأمم المتحدة لمصير عصبة الأمم .

وأضاف أحمد أبو الغيط، خلال لقاءه بقناة القاهرة الإخبارية، أنه في 1935 كان هناك ما يسمى عصبة الأمم وانهارت وفشلت لأن كل طرف استخدم القوة من وجهة نظره وفسر ميثاقها من وجهة نظره وبالتالي وقعت الحرب العالمية الثانية.

وتابع أحمد أبو الغيط، أنه إذا مضى العالم الغربى مضى في هذا الموقف واستمرت روسيا في الحرب على أوكرانيا لا شك أن عواصم مثل موسكو وبكين ماذا يريد العالم الغربى من الأمم المتحدة لمواجهتنا، وقد نرى اثنين أمم متحدة مثل أمم متحدة غربية وأخرى شرقية.