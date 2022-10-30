6 معلومات عن الجدارات المهنية لطلاب المدارس الفنية.. تعرف عليها "صور"

كتب ـ محمود طه حسين

نقدم فى التقرير التالى معلومات مهمة حول الجدارات المهنية التى تم تطبيقها فى منظومة تطوير التعليم الفنى وبناء المناهج وفقا لهذه الجدارات.

ـ الجدارة عبارة عن تطبيق مهارات ومعارف يكتسبها الطالب خلال فترة دراسته فى مجال معين للعمل فى وظيفة أو مهنة وفقا لمعايير معينة ومحددة.

ـ المنهج القائم على الجدارة يركز على ما يتوقع من المتعلمين القيام به من جدارات لمهنة معينة، حيث يركز على الطالب والاحتياجات المتغيرة فى سوق العمل.

ـ التعليم القائم على الجدارات المهنية عبارة عن مجموعة من الخبرات التربوية والمهارية التى يمر بها الطلاب داخل المدرسة أو خارجها بغرض اكتساب جدارات محددة" مهارات ـ معارف ـ اتجاهات سلوكية" تكون مؤهلة للالتحاق بسوق العمل".

ـ يستند تقييم الطلاب فى المهارات المهنية بالجدارات على أداء الطالب وليس مجموعة من الطلاب وفقا لمعايير الأداء التى تستند إلى نتائج فعلية.

ـ يوجد أكثر من نوع للجدارات المهنية تتمثل فى " جدارات فنية /مهنية ـ جدارات أكاديمية وثقافية ـ جدارات حياتية.

ـ تم بناء أكثر من 36 منهجا وفقا منظومة الجدارات المهنية بالتعاون مع رجال الصناعة وسيتم الانتهاء من بناء وتصميم جميع المناهج وفق منهجية الجدارات بحلول 2024، كما يشارك فى تقييم الطلاب القطاع الخاص.