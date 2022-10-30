اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أكتوبر 2022 12:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

5 معلومات عن أقصر كابل بحري مصري للربط بين القارات الثلاثة

الأحد، 30 أكتوبر 2022 12:00 ص
5 معلومات عن أقصر كابل بحري مصري للربط بين القارات الثلاثة وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت وعادل حامد الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات خلال الحدث
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دشن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكابل البحري الجديد Red2Med المملوك بالكامل للشركة المصرية للاتصالات، لتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي لنقل البيانات ورفع من كفاءة البنية التحتية للاتصالات الدولية في مصر، ويقدم "اليوم السابع" 5 معلومات عن الكابل الجديد.
 
1- يبدأ كابل  Red2Med من نقطة إنزال رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر إلى محطة الإنزال في مدينة بورسعيد بالبحر المتوسط عبر المسار الذهبي في طريق المرشدين (ICE).
2- يعد الكابل أقصر وأسرع مسار لنقل البيانات بين الشرق والغرب وأكثرها تأمينًا، كما أنه يعد نقلة نوعية في مسارات العبور للكابلات البحرية بين الشرق والغرب والربط بين قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا.
 
3- يتكون من ثلاثة قطاعات تتميز ببعدها عن المسارات العامة المعتادة، حيث يبدأ جنوبًا من وصلة الفيسطون البحرية للبحر الأحمر التي تربط محطات الإنزال في البحر الأحمر، رأس غارب والزعفرانة والسويس، ثم يمتد شمالًا إلى مسار (ICE) على طول الضفة الغربية لقناة السويس بطول 200 كيلومتر ليربط بين محطة إنزال السويس 2 ومحطة إنزال بورسعيد 2، ليتصل أخيرًا بوصلة الفيسطون البحرية للبحر الأبيض المتوسط التي من المقرر أن تربط بين محطات الإنزال في البحر المتوسط.
 
4- يدعم الكابل بذلك اتصالاً دوليًا أفضل بين الشرق والغرب، ويصبح أقصر وأسرع المسارات التي  تربط بين القارات الثلاث أوروبا وإفريقيا وآسيا.
 
5- يعد الكابل البحري Red2Med رقم 15 للشركة المصرية للاتصالات، وذلك بعدما ضخت الشركة استثمارات ضخمة وصلت إلى نحو نصف مليار دولار خلال السنوات العشر الأخيرة، من أجل تعزيز وتطوير البنية التحتية الدولية من محطات إنزال ومسارات أرضية تربط بينها، كما استثمرت نحو نصف مليار دولار أخرى في نفس الفترة لتوسيع نطاق شبكتها جغرافيًا عن طريق الدخول كعضو في التحالفات الدولية المالكة للكابلات البحرية العابرة لجمهورية مصر العربية.
 
 

كابل بحري

المصرية للاتصالات

محطة انزال

كابل Red2Med

رأس غارب

بورسعيد

البحر الأحمر



الموضوعات المتعلقة

ضمن فعالياتها حول الحوار الوطنى.. "التنسيقية" تنظم لقاء مع النقابة العامة للاتصالات

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 10:00 م

تعديلات على قانون الاتصالات أمام مجلس الشيوخ.. تشديد العقوبة لمواجهة حيازة وتشغيل وتسويق المعدات بدون ترخيص.. والحبس 5 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه للاستيراد أو التصنيع أو التجميع والمشدد حال المساس بالأمن القومى

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 08:30 م

نص تقرير مجلس الشيوخ حول تعديل قانون "الاتصالات".. تغليظ العقوبة الأبرز

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 02:00 م

وزير الاتصالات يدشن الكابل البحرى الجديد Red2Med المملوك للمصرية للاتصالات

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 08:45 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة