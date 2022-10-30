40 قتيلا على الأقل وأكثر من 100 مصاب بسبب انهيار جسر معلق فى الهند.. فيديو

قالت وسائل إعلام هندية مساء الأحد إن 40 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين، إثر انهيار جسر معلق في ولاية غوجارات غربي البلاد، وذكرت بعض التقارير المحلية أن عدة أشخاص سقطوا فى نهر ماتشو إثر انهيار الجسر في موربي بولاية غوجارات، وأن عمليات الإنقاذ جارية.
وأشارت إلى أنه يمكن أن يكون هناك العديد من السياح من بين المصابين، من جهته ذكر موقع "zee" الهندي أن أكثر من 500 سقطوا في النهر.
#WATCH | Several people feared to be injured after a cable bridge collapsed in the Machchhu river in Gujarat's Morbi area today. Further details awaited. pic.twitter.com/hHZnnHm47L— ANI (@ANI) October 30, 2022
وتحدث رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى رئيس وزراء ولاية غوجارات، بوبندرا باتيل، ومسؤولين آخرين بشأن الحادث.
وقال بيان من مكتب رئيس الوزراء إن مودي أمر بتعبئة عاجلة لفرق الإنقاذ، وغرد باتيل "أنا حزين للغاية لمأساة انهيار الجسر المعلق في موربي.. عمليات الإغاثة والإنقاذ جارية.. أنا على اتصال دائم بإدارة المنطقة في هذا الصدد".
#Gujarat | A cable bridge collapsed in the Machchhu river, Morbi area today. Several people fear injured. Further details awaited. #Gujrat #machchhuhadsa #riverhadsa pic.twitter.com/uiLKSrgjqx— Sanjay Verma (@sanjay_pverma) October 30, 2022
وبحسب التقارير، فقد أعيد فتح الجسر المعلق مؤخرا بعد الصيانة، كما أشارت إلى أن الجسر كان يحمل عددا من الأشخاص يفوق طاقته.
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